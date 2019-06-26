حضور مصري وعربي بارز بالدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بـ«جنيف»

شهدت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ41 لـ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي انطلقت أمس الأول الأحد، وتتواصل فعالياتها حتى 12 يوليو المقبل، مناقشات التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتقارير المفوضية السامية والأمين العام، والبند الثالث، الذي يشير إلى تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.

وشهد اليوم كذلك، مواصلة مناقشة تقارير المقررين الخواص المعنيين بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، وحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وحقوق الإنسان للمهاجرين، وحقوق الإنسان والتضامن الدولي، والحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير.

«الوطن» تعرض في السطور التالية، أبرز المداخلات التي قدمتها الدول أمام مجلس حقوق الإنسان، بما فيها مصر، خلال اليوم الثاني لفعاليات الدورة الحالية..

«مصر»: نواصل الجهود لتعديل قانون تنظيم عمل المجتمع المدني

رحب مندوب مصر بالإحاطة التي قدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وحرصها لقيام حوار بناء مع الدول لدعم حقوق الإنسان، وأكد أن مصر تستعد لمراجعة ملفها في الإستعراض الدوري الشامل.

كما أعرب وفد مصر عن قلقه حول ما أثارته المفوضية فيما يتعلق بظاهرة المقاتلين الأجانب الإرهابيين، وضرورة عودتهم لدولهم، وضرورة تحمل الدول لمسئوليتها الدولية بالإضافة لتقديم الدعم المادي واللوجيستي لهؤلاء الإرهابيين وحماية المجتمع الدولي من الإرهاب.

وأكد وفد مصر، أن القاهرة تواصل جهودها لتعزيز البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى قرب وضع اللمسات الأخيرة لـ«اللجنة العليا لحقوق الإنسان»، وكذلك الجهود المصرية لتعزيز التنمية المستدامة، والبرامج المعززة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

«السعودية»: نعرب عن استيائنا بتجاهل المفوضية السامية للقضية الفلسطنية

أعرب وفد المملكة العربية السعودية عن استيائه لما وصفه بـ«تجاهل» المفوضية السامية لحقوق الإنسان للقضية الفلسطينية.

وأكد الوفد استمرار التحقيق فى قضية مقتل الكاتب الصحفي الراحل جمال خاشفجي، وأشار مندوب المملكة إلى أنه لا يوجد مبرر للحديث فى هذه القضية فى المحافل الدولية، معتبرًا أنه أمر غير مقبول من قبل المملكة.

وحول الانتقادات الموجهة للمملكة بسبب تطبيق عقوبة الإعدام، قال إن العقوبة لا تُنفذ إلا على المتهمين فى القضايا بالغة الخطورة.

«البحرين»: نرحب بأي أفكار متعلقة بالتنمية الاقتصادية

رحب وفد البحرين بدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وما تقوم به من تعاون، وأكد وفد المملكة البحرينية ترحيبه بأي أفكار متعلقة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشار الوفد إلى أن الدولة أنشأت مركز بن سلمان للتحاور السلمي، إيمانا منها بدور الحوار لتحقيق آليات حقوق الإنسان.

«فنزويلا»: علينا التصدي لفرض طرف واحد سياسة الأمر الواقع

أعرب وفد فنزويلا الذي تحدث نيابة عن دول «عدم الانحياز»، عن القلق البالغ إزاء تزايد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في فلسطين، والتي تشهد انتهاكات جسيمة من جانب إسرائيل.

وقال الوفد إنه يتوجب علينا أن نتصدى لفرض طرف واحد سياسة الأمر الواقع.

«باكستان»: على المفوضية أن ترفع تقرير بانتهاكات قوات الأمن الهندية لشعب كشمير

أكد وفد باكستان أن المواطنين في كشمير يتعرضون للقتل من جانب قوات الأمن الهندية، وقال الوفد في كلمته إن الهند لا تعترف بالسياسات التي أدت لتدهور الأوضاع، وبالتالي يجب على المفوضية أن ترفع تقريرًا عن هذه الانتهاكات، من أجل ضمان حقوق شعب كشمير، والعمل على تسوية هذا النزاع.

«إسبانيا»: لدينا آليات تمنع خطاب الكراهية

قال مندوب إسبانيا إن بلاده تؤمن بدور المجتمع المدني والأمم المتحدة فى تحقيق أهداف التنمية، وأكد أن بلاده تمتلك آليات قادرة على منع خطابات الكراهية، بالإضافة إلي آليات متعلقة بالصحة تحمي حقوق الأفراد داخل المجتمع.