انتحار شخص عقب تناوله "الحبة القاتلة"في كفر الشيخ

لقي شخص مصرعه، إثر تناوله حبة حفظ الغلال، المعروفة بـ"الحبة القاتلة"، بإحدى مناطق مركز قلين التابع لمحافظة كفر الشيخ.

وجرى نقل الحالة مصابة بتسمم إلى مستشفى قلين المركزي، ثم تحويله إلى مستشفى كفر الشيخ العام لسوء حالته الصحية، وتوفي لحظة وصوله لاستقبال المستشفى، حيث تبين أنه "أحمد. ع. ا"، 31 عامًا، وتم التحفظ على الجثة وأخطرت إدارة المستشفى الجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا يفيد وفاة المواطن لحظة وصوله للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة عقب وضع الجثة مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإعداد تقرير للنيابة العامة تمهيدًا لإجراءات الدفن.