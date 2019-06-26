عرض الإعلامي أسامة كمال، خلال برنامجه "مساء dmc"، تقريرًا عن بدء تلقي رغبات تعويضات أهالي النوبة، بحضور وزير شؤون مجلس النواب، ومحافظ أسوان، والذين شهدوا بدء عمل لجان تلقي التعويضات من أهالي النوبة المُضارين بسبب ارتفاع خزان أسوان والسد العالي.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إنه تم تشكيل لجنة لتلقي طلبات تعويضات أهالي النوبة لمن لم يسبق تعويضهم والمضارين من خزان أسوان والسد العالي.

وأوضح "مروان" أن هناك توجيه رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تيسير الإجراءات وتوسعة أماكن تلقي الطلبات لعدم حدوث تكدس.

وتابع: " احنا لجنة تنفيذية القرارت اللي اتخذت والدراسات اللي تمت في وزارة العدل وحققت للناس المطلوبة استعواض سواء كان الضرر في الإسكان سيتم التعويض بسكن مناسب له، أو أراض زراعية يأخذ عنها بدل أو تقنية وفي الوقت نفسه بندرس الحاجات دي بالكام وفي نهاية الفترة هناخد عشرة أيام دراسة، واحنا لبينا الموقف وجاء أمر من الإسكان لو فيه إسكان هناك سيتم توفيره لأهالي النوبة.

وقال أحد أهالي النوبة لكاميرا البرنامج: "النهاردة يعتبر عيد بالنسبة للنوبيين لأننا بنطلب بالتعويضات من الستينيات ومكناش لقيين أحد يسمع صوتنا والحمد لله الرئيس السيسي وعد ونفذ وعده".