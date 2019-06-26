تقارير: موجة شديدة الحرارة تضرب أوروبا اليوم حتى نهاية الأسبوع

تصل موجة من الحر الشديد إلى ذروتها في منتصف هذا الأسبوع في أوروبا، ويتوقع أن تشهد إسبانيا وبولندا ارتفاعًا في درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي.

وبحسب الموقع الهندي "Ndtv"، تشهد أوروبا موجة حرارة شديدة تغطي معظم بلدانها في الأيام المقبلة، وقد تكون الأولى من نوعها تاريخيا في أوروبا، ويتوقع أن تشهد إسبانيا وبولندا درجات حرارة لا تقل عن 20 إلى 30 درجة عن المعدل الطبيعي، ومن المحتمل أن ترتفع درجات الحرارة الفعلية إلى ما لا يقل عن 35 إلى 40 درجة مئوية.

وقال بوب هينسون من هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الحر المتوقعة ستكون "قوية بشكل غير عادي وفي وقت مبكر من الصيف".

وأضاف أن موجات الحرارة في بداية الصيف قد تكون شديدة وتؤثر على الناس لأنهم لم يتعرضوا من قبل لمثل هذه الموجة الحارة، خاصة كبار السن والذين لا يجدون مأوى لهم فهم الأكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة.

وذكر تويت ستيفان، عالم المناخ في جامعة بوستدام: "إن موجات الحر ستكون قاتلة وصامتة". وأضاف "تسببت موجة الحر الأوروبية عام 2003 في وفاة نحو 70 ألف شخص، وقدّر أن الصيف الحار في ألمانيا العام الماضي تسبب في وفاة ألف شخص على الأقل".

وارتفعت درجات الحرارة بشكل أكثر سخونة في غرب أوروبا إلى وسط أوروبا، وتصاعدت الثلاثاء، وتصل ذروتها اليوم، حتى نهاية أسبوع العمل، الأحد المقبل.

وبحسب "يورونيوز"، قالت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية: إنه "على الرغم من أن موجة الحرّ ستكون قصيرة الأمد، غير أنها ستكون لافتة، بالنظر إلى زخمها وشدّتها"، ووفقًا لوكالة البيئة الأوروبية، فإن العام الماضي 2018 كان من بين السنوات الثلاث الأكثر ارتفاعًا لدرجات الحرارة في أوروبا.