أخبار ماتفوتكش| السيسي: لم تخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر منذ 3 سنوات

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي: لم تخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر منذ 3 سنوات

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم ديمتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، وذلك بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وأكد الرئيس خلال اللقاء اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وبينها مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى حرص مصر على التعامل مع موضوعات الهجرة من منظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين للهجرة، دون التركيز فقط على الحلول الأمنية قصيرة الأجل، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ودعم دول الجنوب في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنّ ظاهرة الهجرة معقدة وعابرة للحدود على نحو يتطلب تعزيز التعاون على المستويين الدولي والإقليمي للتعامل مع تحدياتها.

"أمن الدولة" تبدأ التحقيق مع متهمي "الكيانات الاقتصادية للإخوان"

بدأت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم في قضية الكيانات الاقتصادية لجماعة "الإخوان" الإرهابية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية صباح اليوم، وتضمنت قائمة المتهمين فيها كلا من مصطفى عبدالمعز وأسامة العقباوي وأحمد الغنام وعمر الشنيطي والصحفيان حسام مؤنس وهشام عبدالحليم والمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي وحسن محمد بربري.

مصادر: إعادة محاكمة عشماوي حضوريا أمام القضاء العسكري في 5 قضايا

أكدت مصادر مُطّلعة بأن الإرهابي هشام عشماوي، تتم إعادة محاكمته "حضوريًا" على ذمة 5 قضايا سبق الحكم عليه فيها "غيابيًا"، تتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد 54 من رجال الجيش والشرطة والمدنيين، وقالت المصادر إنَّ ذلك يتم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، والذي يقضي بإعادة محاكمته حضوريًا فيالقضايا المذكورة أمام القضاء العسكري.

استياء لتجاهل «انتهاكات الاحتلال» بافتتاح دورة مجلس حقوق الإنسان الـ41

سادت حالة من الاستياء وسط الوفود الدولية المشاركة في فعاليات الدورة الـ41 لـ مجلس حقوق الإنسانالتابع للأمم المتحدة التي انطلقت أمس الأول، وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، بسبب ما وصفوه بـ«تجاهل» مفوضية حقوق الإنسان، لما ترتكتبه إسرائيل من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

الفئران تعلن الحرب في المنوفية.. مواطنون: "بنموت وأكل عيشنا هيتقطع"

داخل أرضه بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، كان "عبدالحميد.م"، 34 عاماً، منحنياً بين سنابل القمح التى غطت مساحات أرضه وحولتها إلى اللون الأصفر، يمسكك بيديه "المنجل" لحصد أكبر كمية من المحصول قبل غروب الشمس، ومن حوله يلعب طفله مع بعض جيرانهم، كل شئ كان يسير على ما يرام حتى تحول فجأة صوت ضحكات الصغير إلى صراخ متواصل، هم "عبدالحميد" إليه مسرعاً، ليجده ملقى على الأرض، ممسكا بإحدى قدميه، قائلاً له بصوت مختلط بالبكاء: "فيه فار عضدني وجري".

مسودة قانون التأمينات: ضم عمال اليومية.. والمعاش فى سن 65

تستعد الحكومة، خلال أيام، لإحالة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إلى البرلمان، ويتضمن نظاماً اقتصادياً واستثمارياً لأموال المعاشات والتأمينات لوقف تحمُّل خزانة الدولة الأعباء المالية الخاصة بها، مقابل سداد جميع المديونيات المتعلقة بها، ويضع القانون حداً أدنى للمعاش مرتبطاً بالأجور والتضخم، مع تفعيل خطة لرفع سن المعاش تدريجياً ليصل إلى 65 عاماً، لتخفيف العجز المالى.

بعد الحكم عليه بالسجن.. القصة الكاملة لرشوة محافظ المنوفية السابق

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية رشوة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، بعد عام ونصف من القبض عليه، بإصدار حكمها عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في اتهامه بقضية الكسب غير المشروع بما قيمته 58 مليون جنيه باستغلال نفوذه، كما قضت المحكمة بتغريمه 58 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو.

بيان مهم من "الإفتاء" عن حكم تناول المشروبات والأطعمة التي بها كحول

أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانًا مهمًا لمتابعيها على الصفحة الرسمية لها عب موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام أمس على لسان المؤسسة بإباحة تناول الخمر، حيث ذكرت أن هذا ليس صحيحًا جملة وتفصيلًا، وقالت الإفتاء، في البيان: "معلوم أنه من المُجمع عليه بين المسلمين تحريم تناول الخمر شرابًا، وكذلك تحريم إدخالها في الأطعمة".

أحمد حلمي يُعلن موعد عرض فيلمه "خيال مآتة"

أعلن الفنان أحمد حلمي، موعد طرح فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم "خيال مآتة"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واكتفى "حلمي"، بالتعليق على صورة له، قائلًا: "خيال مآتة، عيد كبير".

مدرب الكونغو: مواجهة مصر صعبة.. وصلاح وتريزيجيه أخطر لاعبي الفراعنة

كشف فلوران ايينيجي المدير الفني، لمنتخب الكونغو، أن مواجهة منتخب مصر غدًا ستكون صعبة للغاية على المنتخبين، وأنه يخوض كل مباراة علي حدة، وسيلعب للفوز غدًا ولا بديل أمامه إلا ذلك من أجل ضمان التأهل للدور التالي، وتابع المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية في المران الرئيسي، لفريقه اليوم منتخب مصر يمتلك محمد صلاح وتريزيجيه، وهما الأخطر في المنتخب إلى جانب لاعبين من أكبر اندية افريقيا وهي الاهلي و الزمالك .