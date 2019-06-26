تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأربعاء، 26 يونيو، في مصر على النحو التالي:

رئيس الوزراء يشارك في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني

يشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي فى المنتدى الإقتصادى العربى الألمانى.

استكمال محاكمة عناصر الإرهابية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر إعادة محاكمة قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية.

انعقاد الاجتماع الـ13 للمجلس الوزاري العربي للمياه

يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه اجتماعه الثالث عشر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث يبحث عددا من الموضوعات في مقدمتها استراتيجية الأمن المائي العربي والتحضير لاجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه الذي سيعقد بعد غد.

المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة ينظم يومًا علميًا

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة، التابع لاتحاد الأطباء العرب، يوماً علمياً بعنوان "تعزيز صحة البالغين".

المؤتمر الثاني للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية

يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر الثاني للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية.

مؤتمر دولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعمال المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذي ينظمه المجلس بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور أكثر من 100 مشارك.

تكريم الفنان محمد صبحي خلال صالون الأوبرا الثقافي

يهدي الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنان القدير محمد صبحي، درع الأوبرا التذكاري ، تكريما وتقديرا لمشواره الفنى المضئ ، وذلك خلال صالون الأوبرا الثقافي الذي يعقد في السابعة مساء، على المسرح الصغير بالأوبرا.

عرض فني لفرقة باليه أوبرا القاهرة بدار الأوبرا المصرية

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، في الثامنة مساء، عرضا فنيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

مباريات كأس الأمم الأفريقية

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في العاشرة مساء، منتخب الكونغو الديمقراطية، و يلتقي منتخبا نيجيريا وغينيا، في الساعة الرابعة والنصف مساء، على ستاد الإسكندرية، و يلتقي منتخبا أوغندا وزيمبابوي، في السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار مباريات كأس الأمم الإفريقية .