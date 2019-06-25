يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديموقراطية، غدًا الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 10 مساءً، حيث إن فوز الفراعنة في هذه المباراة يؤهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويمكنك مشاهدة مباراة مصر والكونغو على قناة تايم سبورت "بث أرضي"، وقنوات "بين سبورتس".

كما تم الإعلان عن قناة مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات من المنتظر أن تبث بعض مباريات كأس الأمم الأفريقية.

كيفية استقبال القناة المفتوحة

ومن المقرر أن يتم بث القناة الجزائرية الأرضية على قمر نايل سات، بتردد 11680، استقطاب "أفقي"، وبمعدل ترميز 27500.

ويتم وضع شفرة "بيس" للقناة من أجل فتحها حتى تتمكن من مشاهدة القناة بشكل ثابت، ويتم ذلك من خلال البحث عن كيفية إدخال شفرة "بيس" وفق جهاز الرسيفر الخاص بك، وهي (1100000000000000).

وتتواجد القناة على جهاز الاستقبال تحت اسم "pragramme National Algerie"، والتي تملك بث حقوق بعض المباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

3 حيل مصرية لاستقبال قناة تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر والكونغو غدا

يذكر أنه سبق للقناة الجزائرية، وعرضت مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي الجمعة الماضية.