تقدم "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 يونيو، في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.41 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.44 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.