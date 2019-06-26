نشرت إحدى صفحات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امتحان مادة الجغرافيا الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة الآن، وزعم المسؤولين عن الصفحة أنَّ الأسئلة المنشورة مطابقة للنموذج الأصلي لامتحان المادة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني، يعمل حاليًا على تتبع المتورط في التسريب من أجل اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده

جدير بالذكر، أنَّ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) يؤدون، اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة (الكيمياء) بإجمالي 391 ألفًا و241 طالبًا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي 251 ألفًا و246 طالبًا وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي 373 طالبًا وطالبة.