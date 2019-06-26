يواصل طلاب الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي، لليوم السابع، امتحان الدور الأول، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي بشعبتيه العلوم والرياضيات الامتحان في مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الجغرافيا، وسط تكثيف أمني واستعدادات خاصة لمديرية التعليم بالمحافظة.

وأكد مصدر بلجنة الإدارة، لـ"الوطن"، أن الامتحانات تسير بشكل منتظم وهدوء ولم يجرى ضبط أي محاولات للغش داخل اللجان.

يشار إلى أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الثانوية العامة في أسيوط، بلغ ما يقرب من 20 ألفا و24 طالبا، يؤدون الامتحان في 79 لجنة بينهم لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.