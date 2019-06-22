قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية رصدوا 8 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد بدء الامتحان.

وأوضح أن حالات الغش التي جرى رصدها اليوم في إدارات "السنبلاوين" بالدقهلية، "الخليفة- المقطم- الوايلي" بالقاهرة، "أوسيم- البدرشين" بالجيزة، و"نجع حمادي- أبو كبير- أبو حماد" بقنا، لافتا إلى أنه جرى تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأدى، صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018- 2019، وأدى 390 ألفًا و203 طلاب بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفًا و653 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الكيمياء بإجمالي 373 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ "ورقة أولى" بإجمالي 191 طالبا وطالبة.

ويؤدي غدًا الأحد الموافق 23 يونيو 2019 طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" الامتحان في التاريخ "ورقة ثانية" بإجمالي 191 طالبا وطالبة.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 26- 6- 2019 يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "الرياضيات- العلوم" الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي 391 ألفًا و241 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي 251 ألفًا و246 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي 373 طالبا وطالبة.