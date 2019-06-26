شهدت منطقة منشية الحرية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، مشاجرة بين طالب وعامل وشقيقته لتجميعهم القمامة أمام منزل الأول والذي حاول منعهما فتشاجرا معهما فقذفته الفتاة بزجاجة مشتعلة ممتلئة بالبنزين "مولوتوف" مما أسفر عنه إصابته بحروق خطيرة.

جرى نقل المصاب للمستشفى في حالة سيئة وألقي القبض على المتهمة وشقيقها وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا من مستشفى شبرا العام (كوتشينر) بالقاهرة بوصول "علي. و" 17 عاما، طالب مصاب بحروق متفرقة بالجسم وجرى حجزه للعلاج.

وبسؤال والد المصاب، اتهم كل من "أحمد. ع" 15 عاما، عامل جمع قمامة، وشقيقته "سماح. ع، عاملة جمع قمامة، وذلك بسبب تجميع المتهمين القمامة أمام منزل المصاب ولدى معاتبتهما ومنعهما من ذلك حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قامت على إثرها الثانية بإلقاء زجاجة مشتعلة مملوءة بالبنزين على المجني عليه أدت لإمساك النيران به وحدوث إصابته.

تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 2114 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م.