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الوطن

عامل يلقي زجاجة "مولوتوف" على مترو الزهراء انتقاما من صراف التذاكر

منذ 21 دقيقة
كتب: أحمد عبد اللطيف
عامل يلقي زجاجة "مولوتوف" على مترو الزهراء انتقاما من صراف التذاكر

صورة أرشيفية

ألقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات القبض على المتهم بإلقاء مولوتوف على محطة مترو الزهراء.

تلقى اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارا من اللواء حسني عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية، يفيد إلقاء شاب لزجاجة مولوتوف داخل محطة مترو الزهراء دون حدوث أي تلفيات.

تشكل فريق بحث أشرف عليه العميد محمد عبدالقوي رئيس المباحث الجنائية للقبض على المتهم.

ودلت تحريات العميد محمد الشربيني مدير مباحث المترو إلى أن وراء ارتكاب الواقعة محمد فرج، 17 سنة، عامل بمحل كبابجي بعابدين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن العميد محمد الشربيني والمقدم هاني القطان رئيس مباحث قسم ثاني المترو من ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب تشاجره مع صراف التذاكر ومشرف المحطة بسبب دخوله المترو دون تذكرة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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