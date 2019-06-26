أكد اللواء فؤاد علام عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن وزارة الداخلية تسعى من خلال العمليات الاستباقية التي تقوم بها ضد التنظيمات الإرهابية، للقضاء على أي مخططات إرهابية تهدف لضرب الاستقرار في مصر.

وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن تخطيط العمليات الإرهابية والفشل الذي تتعرض لها هذه التنظيمات مؤخرا، يؤكد تراجع هذه الجماعات بشكل كبير، وأن التنظيمات السرية لا بد من مواجهتها بوصول المعلومات عنها للأجهزة الأمنية.

وتابع علام بأن أجهزة الأمن نجحت بالفعل في اختراق التنظيمات السرية للتوصل لمعلومات عنها، وهذا قمة النجاح للأجهزة الأمنية.