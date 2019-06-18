طرحت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني أمس، خدمة جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية، باستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكتروني عن طريق الكروت الائتمانية أو شركات التحصيل غير النقدي.

وأعلنت الوزارة في بيانها أنه تم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بخدمة تسجيل بيانات العين المؤجرة إلكترونيا، كما نوهت "الداخلية" أنه يمكن للمواطنين تسجيل العين المؤجرة من خلال التوجه لأقسام الشرطة أيضا.

وتستعرض "الوطن" خطوات استخدام الخدمة الجديدة إلكترونيا، وفقا لما ذكرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، وهي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

- تسجيل الدخول على وزارة الداخلية.

- عن طريق تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

أو إنشاء حساب على الموقع عند استخدامه لأول مرة، واختيار تسجيل مستخدم جديد واستكمال البيانات المطلوبة.

واختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة.

تسجيل البيانات الأساسية لكل من العين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين.

الضغط على "إرسال الطلب"، ومن ثم اختيار إنهاء إجراءات الدفع الإلكتروني الخصة بالتسجيل.

اختيار طريقة الدفع الإلكتروني.