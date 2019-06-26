تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إحباط محاولة 3 عاطلين تهريب كمية من مسحوق الهيرويين المخدر وسلاح ناري خلال تواجدهم بمنطقة المثلث الذهبي لتجارة المخدرات بشبين القناطر، حيث ألقي القبض على المتهمين بقرية كوم السمن وبحوزتهم المضبوطات قبل قيامهم بتوزيعها على عملائهم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بتمكن المقدم محمد عبدالله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر من ضبط كل من "ضياء.ب.ع" عاطل و"محمد.ف.ج" عاطل و"تامر.م.ش" عاطل، حال استقلال الأول السيارة ماركة شيفرولية بيضاء اللون والثاني السيارة ماركة كيا سوداء اللون والثالث دراجة نارية وبالتفتيش ضبط بحوزتهم الآتي سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع و 3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 500 جرام "نصف كيلو" ومبلغ مالي 2890 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمين اقروا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح الناري لحماية تجارتهم الغير مشروعه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.