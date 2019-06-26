حصلت مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على مقعد في مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO) للفترة من 2019-2022، وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمنظمة، والتي عقدت خلال الفترة من 19-21 يونيو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي.

وشارك في الاجتماعات المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتي شهدت عقد الاجتماع الـ60 لمجلس إدارة منظمة الأرسو، والذي تم خلاله استعراض الموضوعات الادارية المتعلقة بأنشطة المنظمة وكذلك إجراء الانتخابات الخاصة باختيار الدول الأفريقية أعضاء مجلس إدارة المنظمة عن الفترة من 2019 وحتى 2022 من 13 دولة مرشحة ضمت بوتسوانا، بوركينا فاسو، الكونجو، مصر، غانا، نيجيريا، تنزانيا، توجو، تونس، رواندا، جنوب افريقيا، السودان، كينيا.

وقال المهندس أشرف إسماعيل عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن إعادة انتخاب مصر في مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس يأتي في إطار حرص مصر على المساهمة في تطوير منظومة التقييس الأفريقية خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي وجهودها لدعم خطط التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، مشيراً إلى أن الفعاليات تضمنت عقد الاجتماع الـ25 للجمعية العمومية للمنظمة والاحتفال باليوم الأفريقي للتقييس وعقد مجموعة من الجلسات بشأن تأثير العوائق الفنية على التجارة وكذلك قواعد الصحة والصحة النباتية على إنشاء منطقة تجارة قارية أفريقية حرة، كما تضمنت الفعاليات اعلان نتيجة الانتخابات والتي فازت مصر فيها بمقعد في مجلس الإدارة كما تمت مناقشة الموضوعات المتعلقة بعلاقة المنظمة بالمنظمات الدولية المعنية بالتقييس.

وأضاف أن الهيئة تمثل الدولة المصرية فى عضوية منظمة الأرسو منذ إنشائها عام 1977 حتى الآن وشغلت الهيئة عضوية مجلس إدارة منظمة الأرسو منذ إنشائها وحتى عام 2016 كما تترأس الهيئة اللجنة الفنية للهندسة المدنية ومواد البناءARSO/TCH 3 كما ان الهيئة عضو في عدد من اللجان الفنية المتخصصة تشمل ARSO/TCH 2 والخاصة بالمنتجات الغذائية والزراعية و ARSO/TCH13 والخاصة بالاعشاب الطبية والطب التقليدي واللجنة الفنية ARSO/THC 5 والخاصة بمجال الكيمياء والهندسة الكيميائية بالإضافة الى اللجنة الفنية ARSO/THC 7 والخاصة بالغزل والنسيج والجلود و اللجنة الفنية ARSO/THC 08-4 والخاصة بتكنولوجيا السيارات والهندسة، كما أن الهيئة عضو في عدد من لجان سياسات منظمة الأرسو تشمل لجنة الأرسو لنظم تقييم المطابقة ARSO CACO، واللجنة الخاصة بالمستهلك ARSO COCO بالإضافة الى اللجنة الخاصة بشبكة التوثيق، ونظم المعلومات لانشطة المواصفات والتشريعات الفنية في الدول الأفريقية ARSO DISNET.

كما أوضح عفيفي، أن الهيئة تشارك في مجموعات العمل المتعلقة بتوحيد المواصفات الأفريقية في المجالات المختلفة بمجموعة من الخبراء من الهيئة وأعضاء اللجان الفنية من أصحاب المصلحة، مشيراً إلى أن هذه العضوية ساهمت في استخدام المواصفات القياسية المصرية مرجعاً لإعداد المواصفات الأفريقية الموحدة الصادرة عن هذه المنظمة بما ييسر نفاذ المنتجات المصرية لأسواق القارة الأفريقية، حيث إن المواصفات القياسية الأفريقية الموحدة ستكون هي المعايير الفنية التي ستحكم عمليات التبادل التجاري في إطار الثلاث تجمعات للتجارة الأفريقية الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا)، وذلك على خلفية إزالة العوائق الفنية على التجارة بدول القارة الأفريقية تمهيداً لتفعيل منطقة تجارة أفريقية قارية حرة.