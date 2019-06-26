تسجيل الدخول
القمة تنادي الفراعنة

أحدث الأخبار

غدا.. تشغيل قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي بعد توقف 3 سنوات لتطويره

غدا.. تشغيل قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي بعد توقف 3 سنوات لتطويره

معهد أمريكي: ترامب ليس لديه فكرة عن ما يجب فعله مع إيران

معهد أمريكي: ترامب ليس لديه فكرة عن ما يجب فعله مع إيران

ضبط تشكيل عصابي بتهمة تسفير الشباب للخارج بوثائق مزورة

ضبط تشكيل عصابي بتهمة تسفير الشباب للخارج بوثائق مزورة

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

تشغيل مبنى التأمينات وبعض الوحدات الصحية بـ"أسيوط الجديدة"

تشغيل مبنى التأمينات وبعض الوحدات الصحية بـ"أسيوط الجديدة"

إصابة طالبة بصدمة عصبية في امتحان الكيمياء ببني سويف

إصابة طالبة بصدمة عصبية في امتحان الكيمياء ببني سويف

اختيارات الوطن

"نسر أسيوط".. حكاية استشهاد الملازم البطل مصطفى عثمان في سيناء

"نسر أسيوط".. حكاية استشهاد الملازم البطل مصطفى عثمان في سيناء

المتحف الزراعي.. مقتنيات وتحف وتماثيل أبحاث وتنزهات "وكله بـ 3 جنيهات"

المتحف الزراعي.. مقتنيات وتحف وتماثيل أبحاث وتنزهات "وكله بـ 3 جنيهات"

الفئران تعلن الحرب في المنوفية.. مواطنون: "بنموت وأكل عيشنا هيتقطع"

الفئران تعلن الحرب في المنوفية.. مواطنون: "بنموت وأكل عيشنا هيتقطع"

منتخبهم يشارك لأول مرة منذ 39 عاما.. كيف يتابع شباب تنزانيا كان 2019؟

منتخبهم يشارك لأول مرة منذ 39 عاما.. كيف يتابع شباب تنزانيا كان 2019؟

"لو غيرت عنوان سكنك".. 10 خطوات لنقل البطاقات التموينية من مكتب لآخر

"لو غيرت عنوان سكنك".. 10 خطوات لنقل البطاقات التموينية من مكتب لآخر

منسي الأسطورة.. دعوة للهتاف باسم الشهيد في الدقيقة 77 بـ مباراة الكونغو

منسي الأسطورة.. دعوة للهتاف باسم الشهيد في الدقيقة 77 بـ مباراة الكونغو

الأكثر قراءة

عاجل