واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن التالي:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط 9 قضايا متنوعة بين سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، ونشل، و1129 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

وضبطت شرطة التموين والتجارة 990 قضية تموينية متنوعة، ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 11856 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة عن ضبط 374 قضية متنوعة، وضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 111 قضية.

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط قضيتي أموال عامة.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط 11 قضية، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.