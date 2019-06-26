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مد مهلة تقديم طلبات تمليك الأراضي في شمال سيناء

مد مهلة تقديم طلبات تمليك الأراضي في شمال سيناء

هل يعيد أردوغان النظر في سياساته الخارجية بعد هزيمة إسطنبول؟

هل يعيد أردوغان النظر في سياساته الخارجية بعد هزيمة إسطنبول؟

فرحة بامتحان الجغرافيا.. وحزن وإغماء من الكيمياء بين طلاب الثانوية بالقليوبية

فرحة بامتحان الجغرافيا.. وحزن وإغماء من الكيمياء بين طلاب الثانوية بالقليوبية

تخدير وساعة وبوصلة.. رحمة فازت في أولمبياد العباقرة باختراع (3 * 1)

تخدير وساعة وبوصلة.. رحمة فازت في أولمبياد العباقرة باختراع (3 * 1)

ورشة عمل عن "الامتحان المعرفي الموحد" بـ"صيدلة سوهاج"

ورشة عمل عن "الامتحان المعرفي الموحد" بـ"صيدلة سوهاج"

نائب محافظ أسيوط يشارك في ورشة عمل للعاملين بالتخطيط والموازنة

نائب محافظ أسيوط يشارك في ورشة عمل للعاملين بالتخطيط والموازنة

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