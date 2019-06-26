نائب محافظ أسيوط يشارك في ورشة عمل للعاملين بالتخطيط والموازنة

شارك نائب محافظ أسيوط المهندس عمرو عبدالعال، اليوم، في ورشة عمل نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالقاعة المستديرة بديوان عام المحافظة، عن التخطيط والموازنة، بمشاركة مسئولي التخطيط المحلي بالديوان العام والهيئات والمديريات الخدمية .

عقدت الورشة بحضور حسن محمد إبراهيم مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، وأمل فتحي محمد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية القوى العاملة، وأيمن شحاته مدير عام التخطيط والمتابعة بجامعة أسيوط، ومؤمن حسن عبدالحفيظ مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وعدد من مسئولي الخطة والموازنة والتخطيط المحلي بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة بأسيوط.

وأكد نائب المحافظ على أهمية مثل هذه التدريبات وورش العمل في تطوير أداء العاملين بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمحافظة وصولا لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيداً بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتعاون مع مكتب القطري للأمم المتحدة بالقاهرة.

وأشار إلى اهتمام اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بتطوير الاداء الحكومي وتدريب العاملين بالوحدات المحلية في قطاعات مختلفة، موضحاً أن الورشة جاءت لمناقشة أساسيات التخطيط الإنمائي وكيفية ربط أهداف التنمية المستدامة بأهداف المشاريع الاستثمارية المقترح تنفيذها.

وأوضح حسن إبراهيم مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، أن ورشة العمل تضمنت جلسات حوار حول (أنواع التخطيط ومستوياته والبيانات والمعلومات ودروها في إعداد الخطط، فضلاً عن أساليب وأدوات التخطيط الإقليمي وتمرين تطبيقي بالإضافة إلى مؤشرات وآليات متابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة ومحددات التنفيذ ودمج أهداف التنمية المستدامة داخل خطط المحافظات وعصف ذهني حول تقييم نتائج الورشة واستيفاء الاستمارات البعدية) حيث حاضر بها الدكتور أحمد عبدالعزيز البقلي مدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي.