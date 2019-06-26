التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبدالعاطي سفير مصر في برلين، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أنّ إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي توطين صناعة السيارات في مصر، مشيرا إلى أنّه كانت هناك جهودا في الأعوام الماضية، لكنها لم تحقق الهدف المنشود، ومن ثم تعمل الحكومة حاليا على صياغة برنامج واضح وفعال يتضمن حزم محفزات مختلفة، ويستفيد من تجارب الدول الأخرى، لتوطين صناعة السيارات في مصر، سواء السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، أو السيارات الكهربائية.

وأكد مدبولي أنّ مصر لديها مقومات تنافسية جاذبة في مقدمتها العمالة الماهرة، ما يجعل من الممكن توفير خدمات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بتكلفة تنافسية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاتفاق الذي تم توقيعه مع مرسيدس أول أمس، والمباحثات الجارية مع شركة بي إم دبليو، إضافة إلى شركات عالمية أخرى من أجل التوسع في صناعة السيارات في مصر، لتتحول مصر في غضون سنوات قليلة إلى مركز لتصدير السيارات للمنطقة.

من جانبه، أشاد المسؤول الألماني بتوجه الحكومة المصرية نحو توطين صناعة السيارات، مؤكدا أنّهم في الاتحاد الألماني لصناعة السيارات ناقشوا ملفات التعاون مع مصر، ويعدون حاليا لإيفاد وفد من مسؤولي شركات السيارات الألمانية إلى مصر، لبحث جوانب التعاون في هذا المجال.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بعزم الاتحاد إيفاد وفد من الشركات الألمانية، مؤكدا استعداده للقائهم خلال زيارتهم للقاهرة، كما وجّه وزارة التجارة والصناعة، وسفارة مصر في برلين، بالتنسيق مع الجانب الألماني لضمان ترتيب برنامج جيد للزيارة.