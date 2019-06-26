قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، إنّ نسب الغياب عالية في معظم المدارس بسبب المستوى الاجتماعي، مقترحا تقديم "وجبة ساخنة" لطلاب المدارس، مكونة من خضار وأرز ولحمة، يتسلمها الطالب داخل المدرسة، متابعا: "الأسرة التي لديها 3 أفراد توفر شهريا 500 جنيه".

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنّه تم توقيع بروتوكول مع بنك الطعام، إذ يتكلف المطبخ مليون جنيه، بينما تم تحويل مكتب مدير مدرسة إلى مطبخ، على أنّ يعمل في المطبخ المدرسي المرأة المعيلة، والأولوية لمن لديها أطفال في المدرسة لتكون أكثر حرصا على الطبخ وغسل الأطباق.

واستكمل عبدالله أنّ الوجبة الساخنة تساهم في تخفيض نسب الغياب للصفر وارتفاع مستوى التحصيل العلمي، وزاد: "الوجبة الساخنة تطبق في 3 مدارس برأس غالب، وقريبا في القصير ومرسى علم".

وأكد محافظ البحر الأحمر أنّ مكونات الوجبة وضعها أحد أساتذة التغذية، بدلا من الوجبات السريعة والسندوتشات غير المفيدة، أو الوجبة المدرسة التي تحتوي على بسكويت بالعجوة.