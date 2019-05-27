قال محمد محمد، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق، خلال الفترة الصباحية، اليوم، بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة، بلغ 11050 طالبا وطالبة.

وأضاف "محمد"، خلال جولة تفقدية للجان الامتحانات في المدارس، للاطمئنان على سير العملية بشكل جيد، في بيان صحفي اليوم، أن غرفة العمليات بالمديرية رصدت أداء 9793 طالبا وطالبة بهذه المدارس إلكترونيا، وأن 1249 طالبا وطالبة أدوا الامتحان ورقيا، وأن عدد الطلاب المتغيبين عن امتحان، اليوم، في الفترة الصباحية 8 طلاب فقط.

وتابع: "بلغت نسبة أداء الطلاب في الفترة المسائية، الامتحان إلكترونيا 100% بجميع المدارس في هذه المادة، وأن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 903 طلاب وطالبة، أدى منهم 902 طالب وطالبة الامتحان إلكترونيا، وتغيب طالب واحد فقط عن الامتحان".