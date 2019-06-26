أكد مصدر مقرب من هيفاء وهبي بلبنان، أن هيفاء أصبحت بصحة جيدة بعد خروجها من المستشفى منذ أيام.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن هيفاء تعافت تماما من الفيروس الذي أصابها ومكثت على آثاره شهر بالمستشفى، وبدأت حاليا في معاودة نشاطها الفني حيث تستعد لتسجيل أغنيتين سنجل وتصويرهم فيديو كليب، وأيضا تطير أواخر الشهر الحالي إلى السويد لإحياء حفل غنائي هناك والذي يعد هذا الحفل أول حفل لهيفاء بعد وعكتها الصحية.

وفاجأت "هيفاء" جمهورها، بإعلان مرضها من خلال تغريدة عبر "تويتر"‏⁧: "عيد_مبارك⁠⁠‬⁩، ينعاد على الجميع.‏ أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمدلله على كل شيء".