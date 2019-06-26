تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بأبو المطامير، وذلك خلال زيارة اللجنة للمحافظة، والتي بدأت صباح اليوم الأربعاء، برفقة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

وشرح المهندس سامي عبد الستار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، تفاصيل المشروع للوفد البرلماني، موضحا أنها محطة معالجة ثنائية تسع 20 ألف متر مكعب، وكانت في البداية بأمر تكليف لشركة حسن علام للمقاولات، ولكن كان هناك تقاعس في إنهاء أعمال المرحلة الأولى، وسيتم دخول المرحلة الأولي الخدمة، وتنفيذ أعمال المرحلة الثانية، لافتا إلى أن المحطة تصب على مصرف أمينة، ومنه على المصرف النيلي بأبو المطامير.

وأوضح أن المشروع تكلف 100 مليون جنيه خلال تنفيذه من قبل شركة حسن علام للمقاولات، وأن موعد التسليم في ديسمبر 2019.

يأتي ذلك في الوقت الذي سبق تفقد محطة المعالجة، لقاء مع المحافظ هشام آمنة، تضمن استماع الوفد البرلماني لفيلم تسجيلي حول محاور التنمية الشاملة بمحافظة البحيرة والمدن التابعة لها، خاصة جهود المحافظة في إحياء مسار العائلة المقدسة، والمستهدف منه في تنمية وتطوير قطاع السياحة.

وتم استعراض محاور مشروع التنمية الشاملة لمدينة رشيد، وتشمل تطوير منطقة قلب رشيد بالمتحف المفتوح وحي التراث، لتحويل المنطقة الأثرية لمتحف مفتوح، وإيجاد أنشطة اقتصادية، وتنمية المناطق المختلفة في المدينة السياحية والعشوائية.