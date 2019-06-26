قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن البنك الأوروبي أكد أن مصر استعادت مكانتها أفريقيا، مؤكدا أن جميع الأرقام تؤكد أن الاقتصاد المصري بدأ في جني الثمار في نوفمبر 2016، وأن مصر أصبح لديها نمو اقتصادي كبير مقارنة بما حققتها في عام 2013، وهذا بالمقارنة بمعدل التضخم في عام 2012.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الدورة الـ22 للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، "جئنا اليوم إلى ألمانيا ونحن نتطلع في عمل مشروعات كثيرة، حيث إننا بدأنا استراتيجية قومية في برنامج الحكومة فيما يخص المستقبل، وهذه الخطوة تؤكد استمرارية واستدامة المجهودات على المدى الطويل، وهذا يشمل المشروعات التي جرى إنشاؤها من جانب الحكومة منذ عام 2016، وساعد هذا كثيرا على توفير فرص العمل".