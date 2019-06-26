قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ معدل البطالة مقارنة بالحجم السكاني، انخفض في مصر بداية من مارس 2019 بنحو 30% مقارنة بالعام 2016، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب في العديد من المشروعات القومية الضخمة.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في الدورة الـ22 للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، ونقلته قناة "النيل للاخبار"، أنّ الحكومة المصرية طبّقت النموذج الاستيراتيجي لضمان استمرارية واستدامة الاستيراتيجية حتى 2030، فضلا عن تخصيص 18 مليار جنيه لمشروع تكافل وكرامة للطبقة الفقيرة.

وتابع رئيس الوزراء أنّ الدولة المصرية تعمل على رفع فعالية المعاهد وتعزيز مناخ الأعمال في مصر لخدمة التراخيص الصناعية، ما يؤكد تعزيز سبل الأعمال الداخلية والاستثمارات الخارجية.