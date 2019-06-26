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القمة تنادي الفراعنة

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محمد نوار يعتمد خريطة احتفال الإذاعة بذكرى ثورة 30 يونيو

محمد نوار يعتمد خريطة احتفال الإذاعة بذكرى ثورة 30 يونيو

تراجع أسعار الذهب 8 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع أسعار الذهب 8 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم

المنطقة الروتارية تطلق مبادرة لدعم التكنولوجيا بالمدارس بالتعاون مع "طيبة"

المنطقة الروتارية تطلق مبادرة لدعم التكنولوجيا بالمدارس بالتعاون مع "طيبة"

صاحب "قلادة مردوخ" الفائزة بـ"الدولة التشجيعية": فوزي بالجائزة انتصار لكتاب جيلي

صاحب "قلادة مردوخ" الفائزة بـ"الدولة التشجيعية": فوزي بالجائزة انتصار لكتاب جيلي

قافلة جامعة المنيا تجري الكشف على 290 مواطنا في قرية البرشا

قافلة جامعة المنيا تجري الكشف على 290 مواطنا في قرية البرشا

ضبط 4 أطنان "سمنة فاسدة" بالجيزة

ضبط 4 أطنان "سمنة فاسدة" بالجيزة

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صاحب "قلادة مردوخ" الفائزة بـ"الدولة التشجيعية": فوزي بالجائزة انتصار لكتاب جيلي

صاحب "قلادة مردوخ" الفائزة بـ"الدولة التشجيعية": فوزي بالجائزة انتصار لكتاب جيلي

إغماء وانتحار ومغص كلوي في لجان كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة

إغماء وانتحار ومغص كلوي في لجان كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة

"نسر أسيوط".. حكاية استشهاد الملازم أول البطل مصطفى عثمان في سيناء

"نسر أسيوط".. حكاية استشهاد الملازم أول البطل مصطفى عثمان في سيناء

المتحف الزراعي.. مقتنيات وتحف وتماثيل أبحاث وتنزهات "وكله بـ 3 جنيهات"

المتحف الزراعي.. مقتنيات وتحف وتماثيل أبحاث وتنزهات "وكله بـ 3 جنيهات"

الفئران تعلن الحرب في المنوفية.. مواطنون: "بنموت وأكل عيشنا هيتقطع"

الفئران تعلن الحرب في المنوفية.. مواطنون: "بنموت وأكل عيشنا هيتقطع"

منتخبهم يشارك لأول مرة منذ 39 عاما.. كيف يتابع شباب تنزانيا كان 2019؟

منتخبهم يشارك لأول مرة منذ 39 عاما.. كيف يتابع شباب تنزانيا كان 2019؟

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