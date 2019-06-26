تلقت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019، بلاغاً من لجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، يفيد بوفاة طالب (حالة انتحار) عقب ضبطه بقيامه بالغش أثناء امتحان مادة الكيمياء.

وأوضح البلاغ، أنه أثناء أداء طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة العلمية العلوم والرياضيات الامتحان صباح اليوم الأربعاء الموافق 26/6/2019 في مادة الكيمياء وعقب بدء الامتحان تم ضبط الطالب (ش. و. م)، والذي يؤدي الامتحان بلجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة سنطا التعليمية بمحافظة الغربية خلال قيامه بالغش باستخدام جهاز الهاتف المحمول.

وأكدت الغرفة أنه فور ضبط الطالب وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله قام الطالب بالقفز من الدور الخامس باللجنة؛ الأمر الذي تسبب في حدوث إصابات بالغة له، وعلى الفور تم نقله بسيارة الإسعاف وقد وافته المنية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالب المتوفي، مطالبة أولياء الأمور بتخفيف حالة الضغط على أبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات.