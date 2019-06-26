نعى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، الشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان الضابط بقطاع الأمن المركزي، والذي استشهد أثناء تصديه للهجوم الإرهابي الذي استهدف بعض الأكمنة الأمنية بالعريش بشمال سيناء.

وقدم محافظ أسيوط - في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة –وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازي لوزير الداخلية وهيئة الشرطة وأسرة الشهيد وأسر شهدائنا من رجال الشرطة الذين سقطوا أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ الله مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

وأكد "نور الدين" دعمه لجهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، مشيدا بدور قيادات ورجال الجيش والشرطة في تصديهم لجميع العمليات الإرهابية.

وأعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم، مهاجمة مجموعة من العناصر الإرهابية منطقة لمرتكزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش شمال سيناء، حيث تصدت لها القوات.وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابين، انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله، وعثر بحوزتهم على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية، وطاردت القوات العناصر الإرهابية، واتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.