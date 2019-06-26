أعلنت نقابة الصحفيين إدانتها التامة والكاملة للهجمات الإرهابية التي وقعت مساء أمس في منطقة العريش، واعتبرتها محاولة أخرى يائسة من بقايا المجموعات الإرهابية في بعض مناطق شمال شرق سيناء لإثبات وجودها، بعد الضربات القوية المتتالية التي تلقتها من أجهزة إنفاذ القانون، بما أطاح بهياكلها الرئيسية ومعظم قدراتها البشرية، ودفع بها إلى قرب نهايتها المحتومة.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم: "تنعى النقابة شهداء الوطن والشرطة الأبرار الذين فاضت أرواحهم في هذه الهجمات وهم يمارسون واجبهم المقدس في الدفاع عن أمن وطنهم وأبناءه في مواجهة قوي الإرهاب الأسود، ونسأل الله لهم الرحمة وإسكانهم جنات الخلد وأن يفيض على ذويهم بالصبر والسلوان".

وأضاف البيان: "كما تتمنى النقابة للجرحى من رجال الشرطة البواسل تمام الشفاء العاجل والعودة لأداء واجبهم المقدس".

وأكدت النقابة دعمها المطلق والكامل لأبناء الشعب المصري في القوات المسلحة والشرطة، في حربهم المقدسة على الإرهاب الأسود.

وأعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم، مهاجمة مجموعة من العناصر الإرهابية منطقة لمرتكزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش شمال سيناء، حيث تصدت لها القوات.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابين، انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله، وعثر بحوزتهم على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية، وطاردت القوات العناصر الإرهابية، واتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.