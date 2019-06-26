برواتب تصل لـ3 آلاف جنيه.. 727 وظيفة بملتقى "قوى عاملة جنوب سيناء"

نظمت وزارة القوي العاملة، ممثلة في مديرية القوي العاملة بمحافظة جنوب سيناء، البرنامج العاجل لأبناء المحافظات الحدودية في مجال التوظيف وخلق فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوي العاملة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يوفر ملتقى التوظيف 728 فرصة عمل للذكور والإناث في 31 فندقا وشركة في مجال الفندقة، منها 100 فرصة لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، و8 فرص بنظام التعاقد مع المحافظة للعمل مشرفي ملاعب بالشباب والرياضة، برواتب حدها الأدنى 2000 جنيه، و20 فرصة للعمل مندوبين تسويق برواتب حدها الأدنى 3 آلاف جنيه، فضلا عن الإعاشة الكاملة والتأمينات والرعاية الصحية والمواصلات.

شهد محافظ جنوب سيناء افتتاح الملتقي، مؤكدا أن هذه الملتقيات تأتي في إطار توجه مصر لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب، وذلك للحد من نسب البطالة، التي بدأت في التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية والحالية، بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية كي تستوعب الشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية وجادة.

ورد محافظ جنوب سيناء على جميع الأسئلة والاستفسارات للشباب طالبي العمل، داعيا الشباب بالبدء الحقيقي في العمل بالقطاع الخاص باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة.

وأكد محمد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، أن وزير القوي العاملة حريص علي توفير فرص عمل لائقة لشباب مصر، بعقد هذه الملتقيات التي تأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمصريين، وتأتي هذه الملتقيات لإحداث نوع من أنواع التوافق بين الباحثين عن عمل وما يحتاجه سوق العمل بصورة فاعلة وطريقة مثمرة.

وقال مسؤول وزارة القوى العاملة: "الوزير كلفنا، بتسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفي ومتابعة جميع الفنادق الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب".