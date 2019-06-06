أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى مساعدة 12 مواطنا مصريا يعملون لدي أحد المؤسسات التعليمية في منطقة الجنوب بمكة في حصولهم وديا علي إجازة لقضاء عيد الفطر لدي ذويهم بمصر بعد انتهاء العام الدراسي بالمملكة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمساعدة 12 مواطنا مصريا في الحصول علي إجازة وجوازات سفرهم لقضاء إجازة عيد الفطر لدي ذويهم في مصر، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي بالمملكة، ويرفض صاحب العمل تسليم جوازاتهم للسفر لوجود بعض الأعمال التحضيرية للعام الدراسي الجديد.

وأوضح أنه علي الفور تواصل المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان مع "أ.ف" صاحب المؤسسة التعليمية للتعرف على أسباب الرفض وعدم تسليم جوازاتهم خاصة وأن نظام العمل السعودي يمنع احتفاظ صاحب العمل بجواز السفر الخاص بالوافد ، وأيضا استخراج تأشيرة خروج وعودة لقضاء العيد مع ذويهم .

فطلب صاحب العمل من المستشار العمالي أن يقوموا أولا من الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بانتهاء العام الدراسي الحالي حتي يتسنى اتخاذ الإجراءات الحكومية للعام الدراسي الجديد مبكراً.

فتم الاتفاق مع صاحب العمل والعاملين وديا علي تقسيم العمل والإجازة بينهم علي دفعتين بحيث تقوم دفعة بالانتهاء من جزء من الأعمال التحضيرية للعام الدراسي الجديد، وتقوم الدفعة الثانية بالانتهاء من الباقي وهو ما لقي تفهما وموافقة الطرفين، وبالفعل تم تقسيم الإجازة بين الـ 12 مصريا حيث غادر اليوم الخميس 6 من العاملين المملكة بعد تسلم الجوازات والتذاكر.