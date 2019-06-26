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القمة تنادي الفراعنة

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القلب يمتلك حاسة الشم أيضا

القلب يمتلك حاسة الشم أيضا

4.2 مليار جنيه تكلفة مشروعات تنفذها القوات المسلحة بمدينة زويل

4.2 مليار جنيه تكلفة مشروعات تنفذها القوات المسلحة بمدينة زويل

رئيس "زويل" عن القيمة الفعلية لمصروفات الطلبة: تصل إلى 250 ألف جنيه

رئيس "زويل" عن القيمة الفعلية لمصروفات الطلبة: تصل إلى 250 ألف جنيه

برواتب تصل لـ3 آلاف جنيه.. 727 وظيفة بملتقى "قوى عاملة جنوب سيناء"

برواتب تصل لـ3 آلاف جنيه.. 727 وظيفة بملتقى "قوى عاملة جنوب سيناء"

بيت العائلة يوصي الأزواج بقضاء وقت أطول مع الزوجات والأولاد: حتى تعم السعادة

بيت العائلة يوصي الأزواج بقضاء وقت أطول مع الزوجات والأولاد: حتى تعم السعادة

"غرفة الشركات" تبحث مع وزير السياحة الأوغندي فتح أسواق جديدة بمصر

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إغماء وانتحار ومغص كلوي في لجان كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة

إغماء وانتحار ومغص كلوي في لجان كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة

"نسر أسيوط".. حكاية استشهاد الملازم أول البطل مصطفى عثمان في سيناء

"نسر أسيوط".. حكاية استشهاد الملازم أول البطل مصطفى عثمان في سيناء

المتحف الزراعي.. مقتنيات وتحف وتماثيل أبحاث وتنزهات "وكله بـ 3 جنيهات"

المتحف الزراعي.. مقتنيات وتحف وتماثيل أبحاث وتنزهات "وكله بـ 3 جنيهات"

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الفئران تعلن الحرب في المنوفية.. مواطنون: "بنموت وأكل عيشنا هيتقطع"

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