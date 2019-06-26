استأنف الفنان محمد إمام تصويره فيلمه الجديد "لص بغداد" في تايلاند بشرق آسيا، بعد توقف دام 50 يومًا، وذلك لتصوير المشاهد الخارجية لفيلمه "لص بغداد"، من إخراج أحمد خالد موسى، والمقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

وأكّد تامر إبراهيم مؤلف العمل، أنَّ الفيلم من الممكن أن يقدم عبر أكثر من جزء، لأن كل قصة بها العديد من التفاصيل، موضحًا "قبل اختيار تايلاند، وقع الاختيار على عدة بلاد أخرى ولكن تايلاند كانت الاختيار الأصلح نظرًا لطبيعة السيناريو؛ لما تتمتع من مناظر خلابة قريبة للشكل العربي مؤثرة في أحداث الفيلم".

وأضاف مؤلف "لص بغداد"، لـ"الوطن" أنَّ التصوير توقف الفترة الماضية لإنشغال إمام بتصوير مسلسله "هوجان" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ومن إنتاج شركة "سينرجي".

يشارك في بطولة فيلم "لص بغداد" كل من فتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن توتة، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما بالسينما، وإنتاج "سينرجي فيلمز".