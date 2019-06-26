نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع المطرب سعد لمجرد أثناء استعدادهما لإطلاق أغنية تجمعهما.

وكتب رمضان عبر الفيديو، الذي نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحن مستعدون مع أخي سعد لمجرد.. أغنية جديدة قريبا.. ثقة في الله نجاح، الأسطورة والمعلم".

جدير بالذكر أن رمضان، نشر مؤخرا فيديو كليب لأغنية "بابا" وحقق 9 ملايين مشاهدة منذ طرحه عبر قناة "روتانا" بموقع "يوتيوب"، 18 يونيو الجاري، وهو كليب من إنتاج شركة روتانا، وإخراج أحمد عبد الواحد، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامي المصري.