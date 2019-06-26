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محمد فايق: تحالف أمريكي إسرائيلي لشطب حقوق الشعب الفلسطيني

محمد فايق: تحالف أمريكي إسرائيلي لشطب حقوق الشعب الفلسطيني

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ماعز وعظام حيوانات وطلاسم.. أشهر وقائع السحر في تاريخ الأمم الأفريقية

ورشة لتقييم تجارب المزارعين في ترشيد المياه برعاية الاتحاد الأوروبي

ورشة لتقييم تجارب المزارعين في ترشيد المياه برعاية الاتحاد الأوروبي

"الوادي الجديد" توقع عقد تأجير مصنع تدوير المخلفات الصلبة في الخارجة

"الوادي الجديد" توقع عقد تأجير مصنع تدوير المخلفات الصلبة في الخارجة

القليوبية تطلق حملة طلاء واجهات العمارات في بنها 

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