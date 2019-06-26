أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، استكمال العمل في إنشاء مركزي إرشاد زراعي بمركزي الخارجة والداخلة، حيث تم الانتهاء من حوالي 95% من حجم الأعمال خلال فترة وجيزة لم تتجاوز 6 أشهر من بدء العمل، تحت إشراف مهندسي وزارة الزراعة، ومتابعة الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وقال وكيل الزراعة بالوادي الجديد، إن المديرية وضعت خطة للتوسع في إنشاء مراكز الإرشاد الزراعي على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، لتقديم كافة الإرشادات للفلاحين، خاصة في مجال أشجار النخيل الذي تمتاز به المحافظة.