واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، جولتها بمحافظة البحيرة، برفقة المحافظ اللواء هشام آمنة، حيث تفقدت مدينة رشيد ومشروع "بشاير الخير 4".

وأجرت اللجنة، جولة سيراً على الأقدام على كورنيش مدينة رشيد بداية من مدخل المدينة حتى الحديقة المتحفية ومتحف رشيد مروراً بالمراسى النيلية على الكورنيش.

وتفقدت اللجنة، أعمال تطوير وتنمية مدينة رشيد، التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة كافة الأعمال الجارية بالمدينة وتذليل المعوقات التي تعترضها والوقوف على احتياجات المدينة من التطوير والتنمية لجعلها مقصداً ومزارا سياحيا ومتحف مفتوحاً للسياحة العالمية.

كما أجرى المحافظ ومرافقوه جولة داخل الحديقة المتحفية، وتفقدوا خلالها معرض المشروعات الصغيرة الذي شمل منتجات الحرفية من السجاد اليدوي والمشغولات والمفارش والعباءات والآركت ومنتجات قرن الجاموس ومنتجات مدارس التعليم الفني وصناعة الأثاث من جريد النخيل الذي تتميز به مدينة رشيد.

وأشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بجودة المعروضات وحسن تنظيم المعرض.

كما زارت اللجنة، متحف رشيد وهو من بين المتاحف الإقليمية لمصر التي تضرب بمقتنياتها في جذور التاريخ وتعرض مقتنيات المتحف في واحد من أشهر وأكبر منازل رشيد وهو منزل عرب كلى ويضم المتحف مقتنيات ونماذج تبرز كفاح شعب رشيد والمعارك التي خاضها ضد المُستعمر الفرنسي والإنجليزي.

ويتضمن المعرض صورا للمعارك وللحياة الأسرية والصناعات الحرفية والشعبية ومخطوطات وأدوات للحياة اليومية، بالإضافة إلى نسخة من حجر رشيد الذي كشف عنه في رشيد عام 1799 ومجموعة من الأسلحة من القرنين 18 و19.

كما يُعرض بالمتحف بعض الآثار الإسلامية التي كُشف عنها مؤخرا في رشيد، كعملات إسلامية وأوان فخارية.

ثم توجه المحافظ ومرافقوه، لتفقد مستشفى الطوارئ الجديد برشيد، والذى بلغ تكلفته الإنشائية وتكاليف التجهيز حوالى 15 مليون جنيه، ويضم طابقين عبارة عن دور عناية مركزة بقوة 23 سريرا ودور ثانى عمليات وطوارئ.

وأشادوا بدور المشاركة المجتمعية ومساهمتها مع الجهاز التنفيذي في مشروعاتها التنموية والخدمية، ثم تفقدوا أعمال إحلال وتجديد المبنى الرئيسى القديم بالمستشفى والذي يضم قسم الأطفال وإنشاء وحدة عناية مركزة للأطفال تضم 8 أسرة وتوسعة قسم الأطفال بسعة 20 سريرا.

وأجروا جولة داخل المستشفى والتقوا بعدد من المرضى للتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية، وتوفر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

واختتم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، جولتهم الميدانية بمدينة رشيد اليوم، بتفقد مشروع "بشاير الخير 4" الذي يستهدف إقامة 33 عمارة بإجمالي 4629 وحدة سكنية ومسجد ودار مناسبات ومستشفى ومسطحات تجارية ونادي رياضي ومدرسة تعليم أساسي على مساحة 20 فدانا، حيث تجري أعمال الجسات للمشروع.

كما جرى الانتهاء من لوحة الكهرباء الخاصة بالمشروع وأعمال توصيل المياه حتى الموقع، بالإضافة إلى رفع منسوب المسطح المعماري.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال عام ونصف وهو على غرار المشاريع القومية لبناء بشاير الخير بربوع محافظات مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار المشروع القومي لتطوير وتنمية مدينة رشيد.

وتفقد المحافظ ومرافقوه، الموقع المخصص لإقامة مدينة رشيد الجديدة علي مساحة 3186 فدانا، على غرار مدينة العلمين الجديدة، حيث أصدر الرئيس السيسى، قرارا جمهوريا بإنشاء مدينة رشيد الجديدة وتكليف هيئة المجتمعات العمرانية بذلك.

وأكد المحافظ، أنه جرى إعداد المخططات التفصيلية للمدينة وعمل الجسات الخاصة بالإنشاءات، مشيراً إلى أن المشروع من المشروعات التي سوف تحدث نقلة نوعية بمدينة رشيد، كما ستساهم بأعمال تطوير وتنمية مدينة رشيد القديمة جنبا إلى جنب لتحقيق الجذب السياحي والاستثماري المنشود، لما تتميز به مدينة رشيد من مقومات متنوعة سياحية وأثرية وثقافية وموقع مميز.