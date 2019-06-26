علق الفنان رامي جمال، على أزمة عمرو وردة لاعب منتخب مصر المستبعد من القائمة الأفريقية.

وقال جمال: "نفس الناس اللي كانت بتعلق على عمرو وردة بالسلب لحد ما تم استبعاده، ودلوقتي بيتكلموا إن لازم نستر على بعض ومين معندوش غلطات والحبة دول، إنتوا مين في الاتنين فعلا".

وأضاف: "إحنا كل حاجة وعكسها، لازم مهدئ قوي علشان أقدر أعيش في الجو المريب ده، يارب موضوع السوشيال ميديا بقى حاجة مرعبة فعلا".

وقرر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري استبعاد عمرو وردة على خلفية نشر فيدير غير أخلاقي صوره اللاعب لنفسه وارسله لفتاة مكسيكية.

ونشرت عارضة أزياء مصرية عبر حسابها الشخصي "إنستجرام" في وقت سابق نص محادثة لها مع وردة، يطلب فيها مقابلتها.