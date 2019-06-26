قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس حاليًا يّشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة تبلغ ذروته غدًا الخميس، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى غدًا على القاهرة 40 درجة مئوية، مؤكدًا أن موجه الحر ستنكسر ابتداءً من بعد غد الجمعة.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " نشرة الأخبار"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن درجات الحرارة ستنخفض 3 درجات مئوية وسيشهد الجميع تحسنا في الأحوال الجوية ابتداءً من الجمعة، موضحًا أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن نسبة الرطوبة ستنخفض غدًا في فترة الظهيرة، كما أن الجو وقت إقامة مباراة مصر اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية سيكون لطيفًا، حيث ستصبح درجة الحرارة 30 درجة مئوية ، في حين إن نسبة الرطوبة لن تزيد على 50%.

وناشد "عبد العال"، الجماهير التي تتوجه مبكرًا للاستادات بوضع واقي للرأس، فضلًا عن الإكثار من شرب المياه والمشروبات الباردة، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة.