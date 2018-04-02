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الوطن

"الأرصاد" تحذر المواطنين من ارتداء ملابس خفيفة في هذه الفترة

منذ 58 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"الأرصاد" تحذر المواطنين من ارتداء ملابس خفيفة في هذه الفترة

الأرصاد الجوية

قال محمود شاهين مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن أهم سمة من سمات فصل الربيع، التقلبات الجوية والتي من الممكن أن تحدث في يوم واحد، والتغيير المفاجئ، وكذا نشاط الرياح المفاجئ.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التلقبات الجوية واردة في فصل الربيع، مشيرا إلى أننا نشهد الآن فترة استقرار وهدوء نسبي في نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية باستثناء جنوب سيناء وخليج السويس، والبحر الأحمر، لاضطراب الملاحة البحرية.

وأكد شاهين، أنه على المواطنين عدم ارتداء ملابس خفيفة هذه الفترة، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، موضحًا أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة 29 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

وشدد شاهين، على وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية، والطرق القريبة من المسطحات المائية، محذرًا المواطنين المتجهين لمناطق السواحل، لقضاء إجازات من انخفاض درجات الحرارة الشديد ليلًا وفي الصباح الباكر، موضحا أن الأنشطة البحرية مهيأة على البحر المتوسط لكل عمليات الصيد والملاحة البحرية.

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