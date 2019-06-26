دنيا سمير غانم: لا أشغل تفكيري بالمنافسة.. و"إيمي" تفكر بنفس طريقتي

قالت النجمة دنيا سمير غانم، إنها لا تشغل تفكيرها بفكرة المنافسة بشكل عام، لأنها تنصب تركيزها على تقديم أعمال جيدة تفوق أعمالها السابقة، وذلك ردًا على ما يثار بشأن منافستها لشقيقتها إيمي سمير غانم في رمضان الماضي.

وأضافت دنيا لـ"الوطن"، أن إيمي تفكر بنفس منطقها عند دخولها لعمل جديد، متابعة: "مش بركز مين جنبي عمل إيه، أو مين أحسن ومين أوحش، مش بفكر غير في نفسي.

يذكر أن دنيا سمير غانم، قد خاضت سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، فيما دخلت إيمي السباق بمسلسل "سوبر ميرو".