نشرت الجريدة الرسمية، مساء اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 75 لسنة 2019، بشأن زيادة معاشات العسكريين، اعتبارا من يوليو المقبل.