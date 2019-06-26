أعلنت غرفة شركات السياحة أن بنوك «الأهلى ومصر والقاهرة»، إضافة إلى البنك المركزى، وافقت على تدبير وتحويل المبالغ المالية الخاصة بسداد الشركات لقيمة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة بالأراضى السعودية بالريال السعودى، بحد أقصى 90% من قيمة البرنامج المعلن بالضوابط المنظمة للحج السياحى.

ولفتت «الغرفة»، فى المنشور الذى عممته على جميع أعضائها، أمس، إلى أنه يجوز إجراء عملية التحويل لأكثر من مرة شريطة ألا يتعدى المبلغ الحد الأقصى المسموح به، مشيرة إلى أن الشركات ستدفع للبنوك مصاريف التحويل فقط، ولن يتم دفع أى رسوم على تدبير العملة، مضيفة أن هذا الإجراء يأتى فى إطار التعليمات السعودية التى تمنع الإيداع النقدى فى حساب الشركات ببنك الرياض على أن تتم جميع العمليات عبر المسار الإلكترونى.

الإيداع النقدى سيكون إلكترونياً.. وعضو غرفة "الشركات السياحية": بدء السفر لمعاينة مساكن الحجاج الأسبوع المقبل

وقال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة: «إن وفداً من الشركات السياحية سيسافر الأسبوع المقبل إلى مكة والمدينة، لإجراء معاينة وتوثيق عقود مساكن حجاج السياحة لهذا العام».

وأضاف، لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة بدأت أمس فى إصدار الخطابات الموجهة من شركات السياحة إلى القنصلية السعودية للحصول على تأشيرات المعاينة، مشيراً إلى أنه جرى تحديد تأشيرة واحدة فقط لكل تضامن بين الشركات فى تنظيم برامج الحج يقل عدد حجاجه عن 200 حاج، موضحاً أن التضامنات التى يزيد أعداد حجاجها على 200 حاج فيمكن لها الحصول على تأشيرتين، أما الـ300 حاج، فيمكن لها الحصول على 3 تأشيرات حال رغبتها، مشيراً إلى أن لجان الوزارة ستعاين فنادق الحجاج بها للتأكد من مطابقتها للضوابط، وحال المخالفة تختار غيرها.

وبين أن الفنادق التى جرت الموافقة عليها العام الماضى لن تجرى معاينة لها شريطة عدم حدوث أى تغييرات عليها، كما أن الشركات المنظمة لبرامج الـ5 و4 نجوم ستجرى عملية المعاينة وتوثيق العقود عبر المسار الإلكترونى للحج دون السفر للسعودية.

وقال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة: «إن وفداً من غرفة شركات السياحة سيتوجه إلى السعودية منتصف الأسبوع المقبل، للاتفاق مع مؤسسة الطوافة على خدمات الحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات».