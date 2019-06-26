أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أنه تم رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق، ومناطق الخدمات بالمدينة، والمناطق الشاغرة، ومنها منطقة الشماليات، ومنطقة غرب سوميد، والمنطقة السياحية، والحى الخامس بالمدينة، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مُمثلة فى جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر.

وقال رئيس الجهاز فى بيان اليوم إنه تم رفع المخلفات بمحاور الطرق والمناطق السكنية، تحت إشراف لجنة من جهاز المدينة، وبالتنسيق مع شئون البيئة، وذلك فى إطار الحفاظ على بيئة نظيفة، ولإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق بها، لتكون على رأس المدن الجديدة.

من ناحية أخرى شدّد رئيس الجهاز على استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة، حيث تم شن حملة إزالة للتعديات بمنطقة جنوب الأحياء، موضحاً أن الحملة قامت بإزالة عدد ٢ جراج عشوائى بمنطقة ٧١ فداناً، كما تم إزالة العشش العشوائية الموجودة داخل الجراجات، وكذا التحفّظ على عدد من مركبات «التوك توك»، وإزالة الإشغالات والتعديات للمحلات بمنطقة بديل العشوائيات، وحى شباب الـ٦٣، كما تم إزالة التندات والإشغالات بسنتر الأردنية بمنطقة المستقبل، ورفع الإشغالات بأحد الأفران السياحية بالمنطقة، وكذا إزالة التعديات والإشغالات بإحدى الوحدات التى تم تحويلها إلى كافيتريا.

وأضاف أن جهاز المدينة يهيب بأصحاب مركبات «التوك توك»، عدم الوجود أو السير داخل مدينة 6 أكتوبر، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المركبات التى يتم ضبطها، محذراً المواطنين من التعامل مع الجراجات العشوائية، التى يتصدى لها الجهاز بكل حزم.