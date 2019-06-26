تفاصيل تفقد "محلية النواب" لمشروعات خدمية وسياحية وإنتاجية بالبحيرة

أجرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، اليوم، زيارة ميدانية لمحافظة البحيرة، شملت مدن وادى النطرون وكفرالدوار أبوالمطامير ورشيد وحوش عيسى ودمنهور، تفقدت خلالها عددا من المشروعات الخدمية والإنتاجية والاستثمارية والسياحية، ووقفت على حجم الإنجازات والمعوقات، ومتابعة توصياتها التى تصدرها والعمل على تطبيقها على أرض الواقع.

رافق الوفد خلال الجولة المحافظ اللواء هشام آمنة، وبدأت الزيارة بمدينة وادي النطرون، حيث جرى تقديم عرض عن مسار العائلة المقدسة وما قامت به المحافظة من تطوير وتنمية لمدينة وادي النطرون إيماناً منها بأهمية المسار في تحقيق الجذب السياحي.

وشرح اللواء هشام آمنة، ما تم من أعمال البنية الأساسية والتصورات المقترحة والمتفق عليها لاستكمال أعمال التطوير وخطة المحافظة في وضع تصوراتها موضع التنفيذ بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، مؤكدا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال الجذب السياحي لما له من مردود اقتصادي وتنموي، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال البنية الأساسية وزراعة النخيل بتكلفة 38 مليون جنيه، 8 ملايين من وزارة السياحة و30 مليونا تمويل ذاتى من المحافظة، منوها بأنه يجري التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لاستكمال باقي الأعمال لتطوير وتنمية رحلة المسار وتوفير سبل الراحة للزائرين، واستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الأديرة ومداخل المدينة وتزويدها بالمرافق الحيوية والخدمات اللوجستية المختلفة.

وتفقدت اللجنة التي ضمت النواب محمد الدامى أمين سر اللجنة، وعبد الحكيم مسعود ومحمد السيد قاسم ومنى جاب الله وأمل زكريا وعطية موسى وعبد العزيز الصفتي، وعصام إدريس ويسري الأسيوطي، محطة معالجة صرف صحي أبو كاشيك بطاقة 12/20 ألف م3 /يوم، بمركز أبوالمطامير، والتي تخدم مناطق "كاشيك"، و"يونس"، و"الحميات " على مساحة 23 فدانا بقيمة إجمالية للمشروع 100 مليون جنيه.

وتتكون المحطة من مرحلتين المرحلة الأولى بطاقة 12 ألف متر3 يوم، بنسبة تنفيذ 60% والمرحلة الثانية بطاقة 8 آلاف متر 3 / يوم، وجارٍ استكمال أعمال المحطة لتشغيل المرحلة التي يستتبعها تشغيل المرحلة الثانية بعد نهو الوحدة المشتركة بين المرحلتين (مدخل المصافى والراسب الرملي).

وتفقدت مشروع توسعات محطة مياه الشرب بكفر الدوار، وأكد المحافظ اللواء هشام آمنة، أنه بعد نهو المحطة سوف تصل الطاقة الإجمالية لمدينة كفر الدوار من المياه إلى 146 ألف متر3 / يوم، مما سيسهم في إنهاء مشاكل ضعف وانقطاع المياه بالمدينة.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة، لتفقد الأعمال الإنشائية بالمشروع، وقدم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، عرضاً عن المشروع والذى يستهدف خدمة 180000 نسمة من سكان مدينة كفر الدوار وقراها بطاقة 43/86 ألف متر 3 يومياً، وشبكاتها بطول 101 كم/ ط تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الطائرات)، بتكلفة تقديرية 248 مليون جنيه.

كما تفقدت اللجنة، مشروع عاداة للثروة الحيوانية بمركز كفرالدوار، وقدم المحافظ، عرضاً تضمن تاريخ إنشاء المشروع وفترات التوقف وإعادة التشغيل مرة أخرى وما شهده المشروع من تطوير وتنمية خلال الفترة الأخيرة للوصول للمشروع بالطاقة الاستيعابية لمحطات الإنتاج الحيوانى لعدد 3000 رأس، حيث قامت المحافظة بدعمه بمبلغ 30 مليون جنيه من صندوق الخدمات لشراء1211 رأس ماشية وإعادة إنشاء 4 أبراج حمام وتطوير المحلب والعنابر.

كما تفقدت اللجنة، مشروع إنشاء ميناء الصيد برشيد، وهو من المشروعات القومية العملاقة الذى سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ويعد أول ميناء صيد بمدينة رشيد بإجمالي تكاليف استثمارية تقدر 475 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت حتى الأن إلى 88%.

واستعرض المحافظ، المعوقات التي واجهت العمل بالمشروع لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة والإجراءات التي جرى اتخاذها لتذليل تلك المعوقات.

وجرى عقد اجتماع مع وزير التخطيط لإنهاء أزمة بطء العمل في تنفيذ الميناء، وجرى تدبير 165 مليون جنيه على عامين، كما جرى الاجتماع مع شركة المقاولون العرب المنفذة للميناء وتقسيمه إلى 6 أجزاء يتم تنفيذها خلال هذا العام وباقي الأعمال بخطة 2019/2020، وجاري العمل لتسليم المرحلة الأولي في 30/6/2019 بقيمة 75 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ، يرافقه أعضاء اللجنة، أعمال المرحلة الأولى الجارية بميناء الصيد والتي تستهدف أعمال الخرسانة المسلحة للأرصفة و6 مبانى عبارة عن (مقرات إدارية ومخازن وورشة طلاء وخزان معدات ثقيلة ومخزن تبريد).

وجارى تشطيبها تشطيب نهائي، حيث جرى صب أخر فاصل في بلاطة الرصيف وجارى التشطيبات لجميع المبانى الإدارية من تكاسى وواجهات وأعمال صحية داخلية وذلك كمرحلة أولى من الأعمال، ومن المقرر تنفيذ أعمال البنية التحية من صرف صحي وكهرباء ومرافق للشوارع الرئيسية ورصف الطرق الداخلية بالميناء واستكمال باقى المباني بمبلغ تقديري 100 مليون جنيه.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد، أن ميناء الصيد الجديد سيضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.

وزارت اللجنة موقع مشروع بشاير الخير ٤ الذي يستهدف إقامة 33 عمارة بإجمالى 4629 وحدة سكنية ومسجد ودار مناسبات ومستشفى ومسطحات تجارية ونادي رياضي ومدرسة تعليم أساسي علي مساحة 20 فدانا، حيث تجري أعمال الجسات للمشروع، كما تم الانتهاء من لوحة الكهرباء الخاصة بالمشروع وأعمال توصيل المياه حتى الموقع، بالإضافة إلى رفع منسوب المسطح المعماري، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال عام ونصف وهو على غرار المشاريع القومية لبناء بشاير الخير بربوع محافظات مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار المشروع القومي لتطوير وتنمية مدينة رشيد.

وتفقد المحافظ ومرافقوه، الموقع المخصص لإقامة مدينة رشيد الجديدة علي مساحة 3186 فدانا، على غرار مدينة العلمين الجديدة، حيث أصدر الرئيس السيسى، قرارا جمهوريا بإنشاء مدينة رشيد الجديدة وتكليف هيئة المجتمعات العمرانية بذلك، كما تفقدت اللجنة مسروع مجمع فرهاش التعاوني السكني الحرفي بمركز حوش عيسى.