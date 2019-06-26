أعلن المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء حدوث تطوُّر كبير فى العلاقات بين «القاهرة» و«برلين» على جميع الأصعدة، لا سيما على المستوى الاقتصادى، لافتاً إلى وصول الاستثمارات الألمانية بمصر إلى 7.4 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2018، فيما يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 4.5 مليار يورو.

وقال «المركز»، فى تقارير معلوماتية صادرة عنه اليوم«إنفوجرافات»، إن صادرات مصر لألمانيا شهدت زيادة بنسبة 10.6% لتصل إلى 361,3 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019، مقارنة بـ326,5 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2018، فضلاً عن ارتفاع نسبة الصادرات المصرية البترولية إلى ألمانيا بنسبة 23,5%، لتصل إلى 168,3 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019، مقارنة بـ136,3 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2018.

تطور كبير فى علاقات البلدين.. و900 ألف تلميذ يدرسون اللغة الألمانية بالمدارس الحكومية المصرية

وأضاف: «وعلى صعيد التعاون الثقافى والعلمى، فهناك ما يقرب من 900 ألف تلميذ يدرسون اللغة الألمانية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية حتى يونيو 2018، فضلاً عن وجود نحو 1250 دارس ماجستير مصرياً و550 دارس دكتوراه مصرياً مسجلين فى الجامعات الألمانية حتى يونيو 2018، بالإضافة إلى 12 ألف دارس مسجلين بالجامعة الألمانية بالقاهرة حتى يونيو 2018 والتى تعد أكبر مشروع تعليمى ألمانى فى الخارج».

واستطرد: واستمراراً فى الوقت نفسه للجهود التى تبذلها الدولة المصرية والقيادة السياسية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، فقد أسفرت تلك الجهود عن عودة شركة «مرسيدس» بقوة من جديد للسوق المصرية، فضلاً عن قيام شركة «بوش» بضخ استثمارات جديدة بمصر، مع تعزيز آفاق التعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، حيث شهد رئيس الوزراء -خلال زيارته الحالية لألمانيا- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «مرسيدس» لاستئناف أعمالها فى مصر وفتح خط إنتاج جديد.