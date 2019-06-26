قال الفنان إيمان البحر درويش، إن انتخابات النقابة ألغيت منذ عام 2012 "انتخابات ايه اللي بيقولوا عليها، أنا النقيب العام للمهن الموسيقية، وأؤكد أنه جرى إلغاء الانتخابات من فترة حتى انتخابات هاني شاكر ومصطفى كامل تم ألغيت بالقرار الإداري عام 2016".

وأضاف درويش لـ"الوطن"، "أنا رجل أعلم جيدا كواليس داخل النقابة ووجودي وسطهم يجعل حرب شديدة بين الحق والباطل ولدي مفاجأة أول مرة أصرح عنها بأن جميع مجالس واجتماعات النقابة مسجلة عندي صوت وصورة، ربي هداني لهذه الفكرة منذ أن توليت نقيب وكان هذا بعلمهم جميعا وأنا كأي إنسان محترم لم أفضحهم بهذه الفيديوهات، ولكن أحتفظ بها للدفاع عن نفسي في الوقت المناسب".

وواصل درويش، بأن هاني شاكر لم يرغب في الترشح لفترة أخرى لأن هاني شاكر إنسان جميل ومحترم، لابد أن يبتعد عن هذا المستنقع الفاسد".

وقال: "أنا لم أرشح نفسي لانتخابات النقابة ولم أسع لكرسي النقابة ومن يدعي غير ذلك كاذب، عندما توليت منصب النقيب لم أستغل منصبي، حتى حفلاتي في دار الأوبرا وحفل زفاف ابنتي لم أستغل فيهما منصبي".