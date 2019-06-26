لقي طالب بالمرحلة الإعدادية، مصرعه متأثرًا بإصابته إثر سقوطه على رأسه أثناء لعب كرة القدم مع رفاقه في أحد الشوارع بمدينة إدكو فى البحيرة.

وكان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بوصول يوسف إبراهيم عبدالجواد، 14 عامًا، طالب، ومقيم بإدكو، جثة هامدة إلى المستشفى المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين إصابته بكسر بالفك وكدمة بالعين اليمنى.

وكشفت التحريات الأولية، عن أنه أثناء قيام المجني عليه بلعب كرة القدم في شارع الكواكب، اصطدمت الكرة برأسه، وسقط أرضًا على الرصيف مما تسبب في إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.