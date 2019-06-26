نجا شقيق لاعب المنتخب الوطني السابق محمد زيدان، وسائقه، ووالدتهما من الموت، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي "وادي النطرون - العلمين" الدولي، بسبب السرعة الزائدة.

وكان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 57 على طريق "وادي النطرون - العلمين" الدولي، ووجود مصابين.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات تأمين الطرق لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق في الاتجاه لمدينة العلمين، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة "أحمد.م.م" 30 عامًا، ومقيم بالقاهرة، باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ارتجاج في المخ، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة مرافقه عبدالرحمن عبدالله زيدان، 16 عامًا، ومقيم بالقاهرة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات متفرقة بالجسم، كما تبين نجاة والدة اللاعب رضا نور الدين، 55 عامًا، من موت محقق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، وجارِ تقديم الرعاية الطبية لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.