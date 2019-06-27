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ضبط موظفة بـ"تعليم الوادي الجديد" سرقت 120 ألف جنيه من منزل مسن

ضبط موظفة بـ"تعليم الوادي الجديد" سرقت 120 ألف جنيه من منزل مسن

دراسة: الأخطبوط يفكر من ذراعاته

دراسة: الأخطبوط يفكر من ذراعاته

اعترافات قاتلة عشيقها بمعاونة زوجها بالقناطر: استدرجته للمنزل بضغط من زوجي

اعترافات قاتلة عشيقها بمعاونة زوجها بالقناطر: استدرجته للمنزل بضغط من زوجي

"محلية النواب" تتفقد مجمع مواقف ومستشفى كوم حمادة بالبحيرة

"محلية النواب" تتفقد مجمع مواقف ومستشفى كوم حمادة بالبحيرة

رئيس جامعة المنصورة يشارك مع الطلاب في مشاهدة مباراة مصر والكونغو

رئيس جامعة المنصورة يشارك مع الطلاب في مشاهدة مباراة مصر والكونغو

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة إلى ألمانيا

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة إلى ألمانيا

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بحد أدنى 75 جنيها.. السيسي يصدر قرارا بمنح الموظفين علاوة دورية

بحد أدنى 75 جنيها.. السيسي يصدر قرارا بمنح الموظفين علاوة دورية

مونديليز العالمية: السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمار ونعمل علي زيادة تواجدنا بها

مونديليز العالمية: السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمار ونعمل علي زيادة تواجدنا بها

اعتداء وتحرش واتهامات بالخيانة.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

اعتداء وتحرش واتهامات بالخيانة.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

صاحب "قلادة مردوخ" الفائزة بـ"الدولة التشجيعية": فوزي بالجائزة انتصار لكتاب جيلي

صاحب "قلادة مردوخ" الفائزة بـ"الدولة التشجيعية": فوزي بالجائزة انتصار لكتاب جيلي

إغماء وانتحار ومغص كلوي في لجان كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة

إغماء وانتحار ومغص كلوي في لجان كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة

"نسر أسيوط".. حكاية استشهاد الملازم أول البطل مصطفى عثمان في سيناء

"نسر أسيوط".. حكاية استشهاد الملازم أول البطل مصطفى عثمان في سيناء

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