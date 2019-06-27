"محلية النواب" تتفقد مجمع مواقف ومستشفى كوم حمادة بالبحيرة

واصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، جولتهم الميدانية بمدن ومراكز المحافظة، والتي انطلقت منذ صباح اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي العديد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها للتعرف على معوقات التنفيذ وكيفية التغلب عليها ودفع العمل بها.

وزار المحافظ واللجنة، مركز ومدينة كوم حمادة، وتفقدوا خلالها مشروع مجمع المواقف والمقام على تغطية مصرف كوم حمادة بطول 280 مترا مربعا وعلى مساحة 4900 متر بتكاليف بلغت 6.5 مليون جنيه، وسعة المشروع تبلغ 222 سيارة بهدف نقل 9 مواقف داخل الكتلة السكنية وهو عبارة عن مرحلتين، الأولى بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه وتتكون من الأعمال المدنية (حفر - خرسانات عادية ومسلحة)، والأعمال المعدنية (أعمدة - تغطية كسبان لـ3 باكيات كل باكية 3 حارات)، وأعمال المرافق والخدمات (الأسوار - دورات المياه - البوفيه - مبنى الإدارة)، وأعمال الأرضيات (طبقة الأساس للموقف كاملاً - أسفلت لباكيتين، والمرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه تتكون من الأعمال المعدنية (أعمدة تغطية كسبان لـ3 باكيات)، أعمال الأرضيات (طبقة الأسفلت لباقي مساحة الموقف، وأعمال الخدمات (30 كرسيا - 4 دورات مياه سابقة التجهيز)، بالإضافة إلى تشغيل شباب كرفانات متحركة للأنشطة المختلفة للشباب لـ20 وحدة بالجهود الذاتية).

ثم تفقد اللواء المحافظ ومرافقوه الأعمال الإنشائية بمستشفى كوم حمادة بتكاليف بلغت 320 مليون جنيه، بخلاف تجهيز المستشفى وفرشها، حيث يتم تجهيزه من وزارة الصحة وسيتم افتتاحه خلال 6 أشهر، والمستشفى يعد أحد الصروح الطبية والتي تمثل نموذجا وصرحا طبيا مميزا سيتم إضافته للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية لمواطني المحافظة، والمستشفى عبارة عن 5 طوابق يضم الدور الأرضي طوارئ واستقبال وأشعة ومدخل عيادات وقسم العلاج الطبيعي والخدمات وهي تضم 122 سريرا عاديا و20 سرير عناية مركزة و46 ماكينة غسيل كلوى و31 حضانة أطفال مجهزة، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات كبرى.

وأكد المحافظ أنه تم توصيل كل المرافق ومن المقرر الانتهاء من كل الأعمال وتجهيزها في أكتوبر المقبل.