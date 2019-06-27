رئيس جامعة المنصورة يشارك مع الطلاب في مشاهدة مباراة مصر والكونغو

شارك الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، أمس، في تشجيع الرياضة ودعم المنتخب الوطني مع أعضاء هيئة التدريس وأسرهم والعاملين والطلاب والطلاب الوافدين، في مشاهدة مباراة كرة القدم بين فريقى المنتخب الوطنى المصرى ومنتخب الكونغو في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

حضر مشاهدو المباراة داخل الجامعة الدكتور عادل الجندي عميد كلية العلوم، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على الوافدين، وهيثم البدويهى مدير القرية الأولمبية.

وجهزت الجامعة شاشات عرض لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالقرية الأولمبية وشهدت القرية الأولمبية توافد طلاب المدن الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين لمشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب الوطني بشكل جماعي يرددون هتافات تحيا مصر.