تنطلق مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة، مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو، في اللقاء الثاني من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، في استاد القاهرة الدولي.

وفاز منتخب مصر في اللقاء الأول أمام زيمبابوي، بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمود حسن "تريزيجيه"، في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

بينما خسر منتخب الكونغو الديمقراطية أول مباراة له في البطولة، أمام نظيره الأوغندي بنتيجة 2-0.

واستبعد الاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت سابق اليوم، اللاعب عمرو وردة من قائمة المنتخب، بعد أزمته الأخيرة في معسكر الفريق وما أثير على السوشيال ميديا، ما يعني أن منتخب الفراعنة سيكمل البطولة ب22 لاعبا فقط.